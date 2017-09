Следващото е преиздаване за тази седмица, защото авторът е на почивка, но тази информация търпи повторение, за да подкрепи други статии в тази серия.

ПЕТ ФАКТА ЗА НЕЗАКОННАТА ИМИГРАЦИЯ В САЩ: В наши дни говорим много за незаконната (нелегалната) имиграция. Емоциите и от двете страни на спектъра са много силни, а това е предпоставка за спорове и пристрастия. Нека първо си изясним фактите.

Появи се неотдавнашно проучване на уважавания център за изследвания Пю Рисърч, и дотолкова, доколкото данните могат да бъдат точни, ето какво показва то:

След десетилетия на бърз растеж, броят на нелегалните имигранти в САЩ през последните години се стабилизира. Промениха се обаче страните на произход на нелегалните имигранти, като броят им от Мексико от 2009 г. насам намалява, а броят им от други места се увеличава, според последните оценки на Центъра.

Ето пет факта за незаконното имигрантско население в САЩ:

ПЪРВИ ФАКТ: През 2014 г. в САЩ имаше 11,1 милиона нелегални имигранти, бройка, която съвсем не се беше променила от 2009 г. насам. Тази цифра съставлява 3,5% от населението на страната. Броят на нелегалните имигранти достигна своя връх през 2007 г. - 12,2 милиона, когато тази група е била 4% от населението на САЩ.

ВТОРИ: Цивилната работна сила в САЩ е включвала 8 милиона нелегални имигранти през 2014 г., което представлява 5% от тези, които са работили или са били безработни и търсят работа, според новите оценки на същия център. Броят остава непроменен спрямо 2009 г. и леко намалява от 8,2 милиона тогава. През 2007 г. делът на нерегламентираните имигранти в цивилната работна сила спадна леко от 2009 г. (5,2%) и 2007 (5,4%).

В сравнение с настоящия им дял от 5% от цивилната работна сила като цяло, нелегалните имигранти са представени най-силно в селскостопанските професии (26%) и строителните професии (15%). Във всички други отрасли и професии обаче те са превъзхождани от работници, родени в САЩ.

ТРЕТИ ФАКТ: Мексиканците съставляват 52% от всички нелегални имигранти през 2014 г., въпреки че броят им намалява през последните години. Имаше 5,8 милиона мексикански нелегални имигранти, живеещи в САЩ тази година, което е спаднало от 6,4 милиона през 2009 г., според последните оценки на проучването.

Междувременно броят на нелегалните имигранти от страни, различни от Мексико, се е увеличил с 325 000 от 2009 г. насам, до около 5,3 милиона през 2014 г. Най-много са нелегалните имигранти от Азия и Централна Америка, но броят им също се е увеличил за държавите от Подсахарска Африка. Увеличаването на броя на незаконните имигранти от други държави компенсира намаляването на броя на имигрантите от Мексико.

ЧЕТВЪРТИ ФАКТ: Шест щата представляват 59% от нелегалните имигранти през 2014 г.: Калифорния, Тексас, Флорида, Ню Йорк, Ню Джърси и Илинойс.

Но населенията на някои щати се промениха от 2009 г. насам въпреки стабилната тенденция на национално ниво. От 2009 г. до 2014 г. населението на имигранти без разрешение е намаляло в седем щата: Алабама, Калифорния, Джорджия, Илинойс, Канзас, Невада и Южна Каролина. При всички от тях спадът се дължи на намаляването на нелегалните имигранти от Мексико.

В шест щата нелегалното имигрантско население се е увеличило през същия период от време: Луизиана, Масачузетс, Ню Джърси, Пенсилвания, Вирджиния и Вашингтон. Във всички тези – с изключение на Луизиана, увеличението се дължи на ръстта на незаконното имигрантско население, прииждащо от държави, различни от Мексико. В Луизиана се отбелязва увеличение на броя на нелегалните имигранти от Мексико, което довежда до цялостното нарастване на броя на нелегалните имигранти в този щат.

ПЕТИ ФАКТ: Все по-голям дял нелегални имигранти са живели в САЩ поне от десетилетие. Около две трети (66%) от възрастните през 2014 г. са били най-малко 10 години в САЩ, в сравнение с 41% през 2005 г.

Понижаващият се дял от нелегалните имигранти е живял в САЩ за по-малко от пет години - 14% от възрастните през 2014 г., в сравнение с 31% през 2005 г.

През 2014 г. незаконните възрастни имигранти са живели в САЩ средно по 13,6 години, което означава, че половината от тях са били в страната поне толкова дълго.

Само 7% от нелегалните имигранти в Мексико са били в САЩ за по-малко от пет години през 2014 г., в сравнение с 22% от всички останали страни.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕЗАКОННО: Има няколко начина да се опише какво означава „незаконно". Започваме с определението на нелегално пребиваващото имигрантско население като всички чужденци - не-граждани, които: 1. са влезли без инспекция (EWI) от федерален служител по имиграцията, което означава, че просто са преминали границата незаконно през Мексико или Канада; или 2. които са влезли след проверка от имиграционен служител на контролно-пропусквателен граничен пункт - като например летище, били са редовно допуснати от този служител на временна неимигрантска виза, (като туристическа или студентска виза), но след това са превишили разрешения срок и сега са незаконни временно пребиваващи посетители без статут. Само последните може да се узаконят („урегулиране или поправка на статута"), докато са в САЩ, и само като „непосредствени" роднини на гражданини на САЩ, което обикновено означава да сключат брак. Влезлите без инспекция (EWI) не може непременно да направят същото (освен ако не са жертви на тормоз). Има и други възможности да се узаконите, но не непременно добри. Например възможността да се подаде надеждна и нефриволна молба за убежище е отворена за всички, но това вероятно ще доведе до поставяне в дълъг процес на отстраняване пред имиграционен съдия.

„НЕРАЗРЕШЕНО ПРИСЪСТВИЕ": Друг начин за разглеждане на определението за „незаконно" е, че някои могат да бъдат извън статут, но присъствието им в САЩ да бъде „разрешено" при определени обстоятелства от Главния прокурор, което означава според установени федерални правила. Така наречените „3/10-годишни забрани" срещу повторно влизане се прилагат за онези, които са останали в „неразрешено присъствие" повече от шест месеца (за тригодишната забрана) или една година (за десетгодишната) и (като второ изискване) - са напуснали САЩ. Ако не сте напуснали, не сте изключени от повторно влизане, въпреки че намерението на този зле измислен закон (приет през 1996 г.) е да насърчи незаконните да напускат страната. Както виждате, не се получи желаният резултат. Всъщност това заклещи милиони временни работници тук.

Някой може да е извън статут и все още да е с „разрешено присъствие", ако например е подал и чака решението върху нефриволна молба за нещо като продължаване на разрешен от виза престой или молба за убежище, както и този, който е в процедура на отстраняване (макар че някои може да са натрупали необходимото време неразрешено присъствие за да бъде приложена забраната преди да са поставени в депортационната порцедура), или да е на възраст под 18 години. Лицата на възраст под 18 години не могат да натрупват време на неразрешено присъствие. Поради това нелегално пребиваващите деца трябва да напуснат, преди да са навършили 18 години и половина, за да предотвратят задействането на забраната.

Така че има няколко начина да се определи „незаконно". И всеки, който е извън статут, независимо дали е влязъл без инспекция или е превишил разрешен от визата престой, е незаконен (нелегален). (Има хора, които си вярват, че са „малко по-законни", защото са влезли на виза. Погрешно!) И ако сте незаконни, по презумпция сте с имигрантско намерение. Това означава, че дори и да си тръгнете, вероятно никога няма да получите друга неимигрантска виза, както вероятно няма да получат и близките ви.

КЪДЕ СТЕ ЗАКОННИ РЕЗИДЕНТИ? Някой може да е нелегален съгласно федералното законодателство, но въпреки това когато живее в дадена общност или щат, той е жител на този щат, без непременно да има законен имиграционен статут под федералния закон. Вашето място на пребиваване (или „местоживеене") е въпрос на намерение и установяване на местопребиваване. Нелегалните имигранти, които живеят в дадена общност, дори успяваха да гласуват на някои местни избори до 20-ти век.

ВЪПРОС НА НАМЕРЕНИЕ: Например законът в Илинойс казва, че от вас се изисква да получите шофьорска книжка, ако пребивавате в Илинойс повече от 30 дни. Ами ако сте на туристическа виза за шест месеца? По-рано хората можеха да се задържат като легални „туристи" за период до 2 години и половина. Да, всичко което показва намерение да се живее в Илинойс, би нарушило временния ви неимиграционен статут, а получаването на илинойска шофьорска книжка показва намерение за пребиваване, като по този начин нарушава статута ви на неимигрантска туристическа виза. Опитайте се да обясните това на полицая. Съдията ще го разбере обаче, ако можете да докажете, че сте в статут на временно пребиваващ неимигрант без шофьорска книжка на щата Илинойс.

КАК ДА СЕ УЗАКОНИТЕ: Някой може да е незаконно тук и все пак да има разрешение за работа - както например по специална програма като тази за доведените в САЩ като деца (DACA) или друго специално обстоятелство. Въпреки че нелегален имигрант (незаконен) може да получи разрешение за работа, имигрантите с неразрешено присъствие са незаконни, докато не получат законно постоянно местопребиваване (статут на законен постоянен жител или зелена карта). Това се нарича „урегулиране или поправка на статута". Съгласно действащия закон единственият начин нелегалният имигрант да коригира статута си (да получи зелена карта) е като пресрочил визата си, който е непосредствен роднина на гражданин на САЩ (съпруг, дете под 21 години или родител на син или дъщеря над 21 години, граждани на САЩ) или при успешна молба за отмяна, при която са могли и да не напуснат страната, или чрез молба за убежище, или някаква друга защита при процедура по отстраняване. Възможностите са ограничени.

ПРОЦЕДУРА ЗА МОЛБИТЕ ЗА ОТМЯНА (на дадена законова забрана): След като дадено лице не е в статут или е незаконно, не може да стане законно във всяка друга визова категория освен тази като непосредствен роднина на гражданин на САЩ, без да напусне страната. И в повечето случаи напускането на страната води до „забрана срещу повторното влизане", като 3/10-годишните забрани. Има и други „забрани срещу повторното влизане". Първо трябва така или иначе да се квалифицирате за приемане в Съединените щати, но по някаква причина няма да ви пуснат, независимо дали това са 3/10-годишните забрани, криминална присъда, окончателна заповед за отстраняване, предшестваща имиграционна измама, опасност за националната сигурност (членство в банда) или някаква болест. Има процедура, по която да се подаде молба за отмяна на тези забрани. Не казвам, че всяка молба ще бъде успешна, но има процедура. Това е сложно и трудно, въпреки че за някои може да е единственият избор.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Имиграцията беше резултат от бежанци, бягащи от войни и потисничество по целия свят, които виждаха Америка като фар на свободата и надеждата. Други идват, защото имат тук семейство. И е безспорно, че мнозина са дошли за по-добри икономически възможности.

Тези дни виждаме, че повечето от имигрантите - статистически предимно мексиканци и най-вече влезли без инспекция (EWI) – идват за работа. Искат да работят временно и да бъдат свободни да идват и да си отиват. Икономиката на САЩ се нуждае от такива работници, особено в селското стопанство, строителството и хотелиерската индустрия. Независимо от нивото на безработицата – и особено в определени етнически групи - американските работници няма да изпълняват тези длъжности. Липсват им умението, амбицията или дори необходимостта да работят.

Както виждаме, незаконното имигрантско население се е стабилизирало и малко се е свило по брой. Демографията се е променила, но крайният резултат е, че повечето нелегални имигранти са останали в страната по-дълго време. Има по-малко нови имигранти и тези, които са тук, пускат корени: купуват домове и коли, отглеждат семейства, подкрепят местните училища и икономики.

Всичко това са силни аргументи в полза на легализационна програма за тези, които са тук, както и по-добра, опростена програма за временни визи за работници и сигурността на границите с по-добро електронно проследяване на това кой влиза и излиза. Конгресът вече отдавна трябваше да предприеме някакви действия.

John W. Kearns



