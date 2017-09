Доналд Тръмп прекрати програмата "Dreamers"

ВАЖНО ЗА ИМИГРАНТИТЕ: Новините тази седмица: две неща, две важни теми трябва да представляват интерес за всеки от вас, който подкрепя правата на имигрантите или принципа на върховенството на закона. Едната история е президентското помилване за шерифа Джо Арпайо от Аризона, лицето на жестоките репресии срещу нелегалните имигранти, а другата е вероятният край на DACA (Произнасяно ДАКА, Програмата за дошлите като деца). Интересна и иронична съпоставка на събития, която може да ви е убягнала под напора на прииждащите новини за урагана в Тексас.

ЧАСТ ПЪРВА: ПОМИЛВАНЕ ЗА ДЖО АРПАЙО: Както се очакваше и беше обещано, в петък Доналд Тръмп издаде президентско помилване за Джо Арпайо, бившия шериф от Аризона, чиито агресивни усилия да преследва и задържа нелегални имигранти го направиха национален символ на разделителната политика на имиграцията и най-накрая му спечелиха осъдителна присъда от федерален съдия за открито, яростно, и публично незачитане в продължение на дълъг период от време на ясна заповед на федерален съд.

Джо Арпайо работи 24 години като шериф на окръг Марикопа, Аризона, който включва Феникс. Той изгради национална репутация за агресивни усилия за преследване и задържане на нелегални имигранти, включително неограничено расово профилиране, което съвсем ясно е обявено за незаконно - независимо дали сте съгласни с това или не - и за суровите условия на затвора в неговия окръг.

Вече сме писали за шерифа Джо и за предишната му кампания срещу нелегалните имигранти; читателите може би си спомнят.

В изявление от два параграфа Белият дом каза, че г-н Арпайо е дал „години на възхитителна служба на нашата нация" и го нарече „достоен кандидат за президентско помилване".

Г-н Тръмп, който направи удара върху нелегалната имиграция важна тема в кампанията си и притисна местните власти да положат повече усилия, за да помагат на федералните власти да залавят хората без документи.

Г-н Тръмп нарече г-н Арпайо „американски патриот" в свой туит в петък. „Той държеше Аризона в безопасност!"- каза Президентът.

Г-н Арпайо, сега 85-годишен, се наричаше „най-коравият шериф на Америка" и заставяше затворниците да носят розово бельо и да живеят на открито в палатки, и да сервират затворнически ястия, които не ставаха за ядене. Той също бе в челните редици на движението (както и Доналд Тръмп), което имаше за цел да разследва свидетелството за раждане на Президент Барак Обама – (на англ. наречено „birther movement").

БЕЛЕЖКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО: Може да си спомняте тази празна суетня около удостоверението за раждане на Обама и направеното тогава твърдение, че Обама не е роден в Съединените щати, че може би е роден в Кения и по някакъв начин не е допустим да бъде президент. Ето колко глупави са тези хора: дори ако е роден в чужбина, майка му е безспорно гражданин на САЩ, роден тук. И така, дори и да е бил роден в чужбина (което не е бил), Обама има правото да стане президент като роден от американски гражданин в чужбина, както съм аз (роден в Канада) или Джон Маккейн (роден в района на Панамския канал) или Тед Круз (роден в Куба, но за последния има изказано съмнение дали някой от родителите му наистина е бил гражданин на САЩ).

Това, което не повдигнаха като въпрос, е че Обама е роден в Хаваите година преди да станат щат. Роден е на територията на САЩ. Може ли пуерториканец да бъде избран президент, или американец от Самоа? Те не могат да гласуват на избори за президент.

КАК ШЕРИФ ДЖО СЕ ОЗОВА ПРЕД ХВЪРЛЯНЕ В ЗАТВОРА: Това не е дребен или незначителен случай. Наказателното осъждане на шериф Джо последва от дело, заведено преди десетилетие, в което се обвинява, че службата на шерифа редовно нарушава правата на латиноамериканците. Те спирали хората въз основа на расово профилиране, задържайки ги само по подозрението, че са в страната незаконно, и след това ги предавали в ръцете на имиграционните власти. От един инцидент преди десетилетие, това се превърна в класово дело, заведено от името на всички латино-шофьори в окръг Марикопа, с участието на трима федерални съдии.

След четири години показания, молби и дела, федерален съдия във Финикс внесе предсрочно съдебно разпореждане срещу Арпайо през 2011 г. да спре задържането на хора само въз основа на подозрение за имиграционния им статут, когато няма доказателства, че е бил нарушен щатски закон - с други думи – без вероятна причина. Съдията реши, че федералният имиграционен закон е граждански, а местният шериф няма правомощия да налага федерални граждански нарушения чрез упражняване на правителствени полицейски правомощия за арест и задържане, освен очевидно противоконституционното расово профилиране, използвано срещу дадена група.

„АЗ СЪМ НАД ЗАКОНА": Въпреки това шериф Джо продължи да кара отдела си в целия окръг Марикопа (с население над 4 милиона души) открито и рутинно да спира хората само за „шофиране докато са кафяви". Опитваше се да изгради репутация, и го направи. Хвалейки се в пресата, шерифът настояваше, че тактиките му са законни и ще продължава да ги прилага, както и направи.

Така че след 21 дни на изслушвания по делото, през 2015 г. е осъден за гражданско неподчинение на съда. Но той не се спря. Оттогава продължи да се противопоставя на съдебната заповед, така че най-накрая миналия месец беше осъден във федералния съд за престъпно неподчинение на съда, което е наистина необикновена мярка. Все пак това е осъдително престъпление, наказуемо само с до шест месеца затвор. Арпайо беше на път да бъде осъден на 5 октомври, когато Тръмп го помилва. (Арпайо беше победен на изборите през ноември.)

ОТНОШЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА КЪМ СЪДИЛИЩАТА: Президентските помилвания обикновено са за наказателни присъди на щатското право и поради някои смекчаващи фактори. Това беше помилване на осъждане за наказателно пренебрежение към федерален съд - много важно. Шериф Джо беше ясно и очевидно виновен; нямаше смекчаващи фактори. Той открито се противопостави на закона. Тръмп се противопостави на федералните съдилища и показа своето презрение към върховенството на закона като даде това помилване, за да се справи с политическата си база на антиимигрантски нативисти. Това беше шамар за съдебната власт. Президентът трябва да бъде главният служител на правоохранителните органи в страната. Какво казва това за уважението на Тръмп към върховенството на закона?

ЗАБЕЛЕЖКА: Малко по-нагоре споменахме две новини, важни за имигрантите, които се изгубиха в отразяването на урагана Харви. Разговаряхме за помилването на шерифа Джо Арпайо от криминална федерална присъда за престъпно неподчинение на съда от страна на Доналд Тръмп - в пълен синхрон с политическата му кампания, обслужваща неговата база. Но този акт има голямо значение, защото показва отношението на Тръмп към федералните съдилища и върховенството на закона. Споменахме предстоящия потенциален край на DACA (произнасяно ДАКА) – програмата за млади имигранти, доведени незаконно в страната като деца - под заплаха от съдебно дело на републиканските държавни служители, които поставиха 5 септември като краен срок.

Тези консервативни републикански държавни служители твърдят, че DACA - в сила от 2012 г. и с широка двупартизанска подкрепа - е незаконна. Но понятието „отложено действие", на което се основава програмата, е широко възприет правен принцип, използван от правителството в имиграционните дела. През последните пет години DACA се превърна във важна част от имиграционния пейзаж на Америка: под програмата са се квалифицирали над 800,000 имигранти, което им позволи да посещават училище, да работят и да допринасят за своите общности. Отмяната й би обърнала наопаки живота не само на тези „мечтатели", както се наричат участниците, но и на техните семейства, колеги и работодатели.

Докато пиша това, се предполага, че Тръмп ще анулира DACA, но с период от шестмесечна отсрочка, за да позволи на Конгреса да отговори. Заплашеният съдебен процес срещу DACA вероятно ще бъде успешен, както и делото за спиране на DAPA и „разширяване на DACA" от същите ищци, така че топката е правилно прехвърлена на Конгреса, защото единственото решение е законодателното решение. Докато прочетете това, Администрацията на Тръмп вече ще е обявила решението си, така че простете следващите спекулации, написани преди това съобщение.

ЧАСТ ВТОРА: КРАЙ НА DACA? След закъснения, несигурност, двусмисленост и години на непоследователни изявления, Президент Доналд Тръмп най-накрая се очаква да реши съдбата на програмата DACA (произнасяно ДАКА) за млади имигранти, които са били доведени незаконно в страната като деца.

Застъпниците от двете страни на проблема се подготвят за възможността Тръмп да спре издаването на нови разрешителни за работа в рамките на DACA, което би премахнало ефективно програма, предоставяща на стотици хиляди млади хора защита от депортиране, както и способността да работят законно в САЩ.

ОТКРИТО НЕЗАЧИТАНЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ТРЪМП ОТ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ: Администрацията на Тръмп сега е подложена на натиск да вземе окончателно решение по DACA. Тръмп е изправен пред краен срок 5 септември, определен от група консервативни републикански главни прокурори от Тексас и девет други щата, за прекратяване на програмата.

Тази група е същата кабала, която успешно съди за спиране на програмата на Обама, която би защитила някои родители, живеещи незаконно в страната (DAPA). Ищците проучиха къде е най-вероятно да спечелят и заведоха дело във федералния съд в Тексас. И постигнаха целта си; този конкретен съдия се съгласи с тях. Те заплашват да го направят отново и са определили краен срок от 5 септември за завеждане на делото. Заплашват да се заемат с DACA, ако Администрацията не отмени изпълнителната заповед и не прекрати издаването на разрешения за работа до този краен срок.

Белият дом обаче настоя в неделя, че няма изявление по въпроса, с който Президентът открито се бори с месеци. Тръмп се лута напред и назад във връзка с плановете си за DACA, която по време на кампанията си порицаваше като „незаконна амнистия". От встъпването си в длъжност обаче Тръмп смекчи позицията си по въпроса, като в един момент съобщи на медиите, че засегнатите млади имигранти могат да са „спокойни".

Неговата администрация, каза Тръмп през април, „не преследва „Мечтателите" (Бел.прев. от названието на английски), а престъпниците". През цялото време Департаментът за вътрешна сигурност продължи да предоставя двегодишни разрешителни за работа по DACA за ужас на имиграционните хардлайнери.

Да се продължава обработването на разрешения за работа е едно; да се защищава в съда програмата, наречена от Тръмп „незаконна" - е съвсем друго. Тъй като един федерален съдия в Тексас вече е излязъл с решение срещу програмата DAPA, мнозина смятат, че DACA е със съмнителна правна основа и няма да се издържи пред съда.

КАКВО БИ МОГЛО ДА СЕ СЛУЧИ: Президентът има няколко възможности.

Той би могъл да нареди на Департамента за вътрешна сигурност да спре издаването на нови разрешителни за работа под DACA незабавно или на бъдеща дата и може би да призове Конгреса да представи законодателно решение. Тръмп може да отклони отговорността, като хвърли топката на Конгреса. Имаше разговори между депутатите относно начините да се покрият от законодателство като заварено положение настоящите участници в програмата и такава мярка би могла да стане част от предстоящите преговори за бюджета и вдигане тавана на дълга, когато Конгресът се завърне от августовската си ваканция.

Администрацията може също така да продължи да издава разрешения за работа под DACA, предизвиквайки републиканците да заведат съдебно дело, и след това да избере да не защищава мярката в съда, като по този начин ще реши съдбата на програмата. Главният прокурор Джеф Сешънс, прословут с твърдата си антиимиграционна линия, ще бъде авторитетът, който ще отговаря за защитата на DACA пред съда.

Някои антиимиграционни групи, които искат намаляването на имиграцията, заявяват, че биха могли да подкрепят възможността DACA да остане в сила, но смятат, че Администрацията трябва да използва застрашения статут на засегнатите имигранти като инструмент за преговори, нови ограничения за законната имиграция или финансиране за обещаната южна гранична стена на Тръмп в замяна на някакъв вид правен статут за тези, които са обхванати от DACA.

Междувременно младежите, покрити от DACA, и техните семейства, се готвят за най-лошото. Има много тревога. Много хора са притеснени, опитвайки се да разберат какво ще последва и какво ще се случи с тях, тъй като вече са регистрирани във федералната база данни. С тази администрация това е под въпрос. Никой не знае какво ще каже или ще предприеме Тръмп.

АНАЛИЗ: Президент Доналд Тръмп бърка своите приоритети. Миналия петък той помилва бившия шериф, Джо Арпайо, който проявяваше открито незачитане към федералните съдилища, докато след дълги и дълги дебати тези съдилища предприеха необикновената стъпка да го осъдят за престъпно неподчинение към съда. След това Доналд Тръмп показа пълното си презрение към съдилищата и неуважение към върховенството на закона, като го помилва, което беше шамар за съда. Прошката беше бързо осъдена от демократите в Конгреса като „скандална и напълно неприемлива" и „позор".

Арпайо, бившият шериф на окръг Марикопа, Аризона, е осъден престъпник. Той поемаше закона в собствените си ръце, сякаш самият той беше законът, и го нарушаваше, както му съобщиха федералните съдии. И все пак той продължаваше да го прави, в открито неподчинение. Той не беше добър полицай. Но Президентът го защити срещу федералната съдебна система.

От друга страна, Президентът обмисля да приключи успешната петгодишна програма, която позволи на близо 800,000 внимателно проверени нелегални имигранти с добър морален характер, доведени в САЩ като деца, а не по свое желание, временно да останат и да работят законно. Почти 42,000 от тези така наречени „Мечтатели" са от Илинойс.

Имигрантите, записани в Програмата за отсрочени действия за деца (DACA), обикновено са по-млади и нямат криминално минало. Когато могат да работят, те плащат и данъци. Премахването на програмата на ще струва на САЩ 280 млрд. долара икономически растеж през следващото десетилетие. Няма положителна полза от депортирането на тези млади имигранти. Прекратяването на DACA само ще нарани имигрантите, техните работодатели и страната. Това е в противовес с основните американски национални ценности.

Както Арпайо, така и онези, които мечтаят, строго казано, нарушават закона. Но шериф Джо го направи съзнателно, с открито противопоставяне на закона. Това е определящ момент за съдбата на тази страна под петата на Администрацията на Тръмп. Въпросът е морален.

СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА: Ще анализираме решението по DACA и ще обсъдим какво ще следва за Мечтателите.

John W. Kearns

Disclaimer:

The information provided in this article should not be construed as legal advice or legal opinion. While the statements contained herein reflect the opinions of the author only, and not the publication or its editors, the information provided may be a summary or compilation from other sources, who are gratefully acknowledged hereby. The contents are intended for general information purposes only, and you are urged to consult with a lawyer concerning your own situation and any specific legal questions you may have.

© Copyright John W. Kearns