Благодарим ви, Рам Иманюъл! Американското Министерство на правосъдието и главният прокурор Джеф Сешънс искат да принудят „градовете-убежища" като Чикаго да уведомяват службите за прилагане на имиграционните и митническите закони (ICE), когато нелегално присъстващи в страната имигранти ще бъдат освободени от задържане, и да позволяват на имиграционните агенти достъп до местните затвори. ICE иска местните правоохранителни органи като службата на шерифа на Кук Каунти, която отговаря за затвора в Кук и полицията на Чикаго, да задържа хора, обвинени в престъпление, ако са незаконни имигранти, дори и да могат да бъдат освободени под гаранция. Това ще накара цялата общност на нелегалните имигранти да се страхува от полицията и да не докладва за престъпления, да не помага при разследвания, а жертвите на домашно насилие или други престъпления да не докладват за тях. Това ще принуди местните полицейски служби да провеждат разследвания на имиграционния статус на хората без да са обучени за това. И ще принуждава данъкоплатците да плащат за задържането на затворници, които иначе биха били освободени. Полицията трябва да прилага действителни закони. Имиграционните нарушения са най-вече с граждански характер. Или не са? Нека да внесем този спор във федералния съд и да разберем.

Преди месец ви казахме, че Чикаго съди федералното правителство по въпроса за град-убежище. Министерството на правосъдието обяви, че ще задържи средствата от федерална програма, предназначени за (иронично) полицейско оборудване и обучение, от всяко обществено място, което реши, че ще бъде „убежище", и че няма да се подчинява на исканията за имиграционно задържане на ICE. Това включва щата Калифорния, а Илинойс току-що прие щатски закон - Закон за доверието в Илинойс - като по този начин ефективно възпрепятства полицейските служби в Илинойс да сътрудничат на ICE. Шерифът на окръг Макхенри в момента е съден за нарушаване на Закона за доверието в Илинойс заради това, че се съобразява с искането на ICE и не освобождава нелегален имигрант, който е внесъл гаранция за освобождаването си от задържане заради семейно насилие. Най-малко четири други града също съдеха Министерството на правосъдието за тези изисквания за задържане на ICE, наложени на градовете-убежища.

Е, сега имаме резултата.

ПОБЕДА ЗА ИМАНЮЪЛ: Това е победа за имигрантите. В решение с национално въздействие федерален съдия в Чикаго миналата седмица блокира правилата на Администрацията на Тръмп, които изискват от така наречените градове-убежища да си сътрудничат с имиграционните агенти, за да получат тази безвъзмездна финансова помощ.

Съдия Хари Лайнънуебър заяви, че Чикаго е показал „вероятност за успех" в аргументите си, че главният прокурор на САЩ Джеф Сешънс е превишил правомощията си за налагане на нови стандарти, уреждащи безвъзмездните помощи за подпомагане на правосъдието по програмата на името на Едуард Бърн в цялата страна.

Той каза също така, че администрацията на кмета Рам Иманюъл е показала, че градът може да претърпи „непоправима вреда" в отношенията си с имигрантската общност, ако отговаря на новите стандарти на Министерството на правосъдието на САЩ.

„Щом веднъж доверието бъде загубено, това не може да се поправи с присъждане на парични щети, което го прави вид вреда, особено трудна за отстраняване", ако той би решил да изчака до приключване на делото, пише Лайнънуебър в решението си от 41 страници.

Предварителните разпореждания, дадени от съдията, се отнасят до всички федерални райони в цялата страна.

На набързо свикана пресконференция в сградата на кметството в петък Иманюъл определи решението като национална победа срещу имиграционната политика на Президент Доналд Тръмп.

„Искам да бъда ясен, това не е просто победа за град Чикаго", каза кметът. „Това е победа за градовете, кметствата и щатите в цялата страна, които също подадоха "приятели на съда" (Бел.прев. кратки са правни документи, подадени в съдебни дела от лица, които не са страни по спора, но които имат силен интерес към предмета; същите предлагат на съда допълнителна информация или аргументи, които съдът би могъл да има предвид при вземане на решението си) по нашето съдебно дело, както и бизнес лидерите, които също излязоха напред в нашето дело".

Адвокатът на Сити Корпорейшън Ед Сискел заяви, че 37 общински и окръжни правителства са подали такива „приятели на съда" правни документи по делото.

Иманюъл нарече решението „утвърждаване на върховенството на закона".

„Това е отстояване на нашите най-фундаментални американски ценности, и е едно недвусмислено и явно отхвърляне на неправилния избор, който Министерството на правосъдието на Тръмп искаше Чикаго да направи срещу нашите ценности, нашите принципи и нашите приоритети", каза Иманюъл.

Представители на Министерството на правосъдието не предложиха веднага искания коментар. Възможностите включват да се поиска от Лайнънуебър да преразгледа решението си, или да се подаде жалба директно до 7-ми Районен апелативен съд на САЩ.

Решението идва малко повече от месец след като администрацията на Иманюъл заведе делото срещу Министерството на правосъдието заради новите му изисквания към градовете-убежища, които очакват федерално финансиране, за сътрудничество с имиграционните власти за задържане на нелегалните арестанти и за достъп на имиграционните агенти до местните затвори.

Новите правила, обявени от Сешънс през юли, също ще изискват от местните власти да дават 48 часа предизвестие, „когато това е практически възможно", преди да освободят хора, за които федералните имиграционни агенти подозират, че са в страната незаконно.

В устните си аргументи миналия месец адвокатите защитници на града твърдяха, че задържането на хора повече от 48 часа е противоконституционно и че този ход на Сешънс е хлъзгава почва, която може да доведе до други зависимости за федерални пари, свързани с административните приоритети.

Чикаго вече е кандидатствал за 1,5 млн. долара субсидии по програмата Бърн за следващата година, а други местни общини и окръг Кук са поискали около 800,000 долара повече като част от същата молба.

Това е малка част от общинския бюджет в размер на 9,8 милиарда долара в Чикаго. Политически обаче, въпросът придобива значение за кмета, който иска да се утвърди като лидер сред кметовете в национален мащаб.

Решението от петък означава, че Иманюъл може да обяви победа над Министерството на правосъдието на Тръмп, което може да се хареса на голямата общност на латиноамериканците в Чикаго и на преобладаващо демократичния електорат.

А с решението на Лайнънуебър, приложено в национален мащаб, той може да го изтъкне като важен момент в движението на кметовете на големите градове в САЩ, които предприемат стъпки, за да се противопоставят на имиграционната програма на Тръмп.

ЧИКАГО ПОВЕЖДА: Иманюъл обявява Чикаго за безопасно място за нелегалните имигрантите в САЩ още преди Тръмп да положи президентската клетва, появявайки се с представителя в Камарата Луис Гутиерез в рамките на няколко дни след победата на Тръмп над Хилъри Клинтън, за да обещае, че ще защищава „ценностите и принципите на Чикаго, свързани с приобщаването".

Това е тема, която той следва месеци наред, като спонсорира различни проимигрантски мерки в Общинския съвет и обявява Чикаго за град, който ще продължи да приема имигрантите.

В защита на града миналата седмица адвокат Роналд Сейфър каза, че безвъзмездните средства по програмата Бърн са създадени специално от Конгреса така че да дават на местните власти свободата да решат как най-добре да разпределят средствата, за да отговорят на своите приоритети в правоприлагането. Сешънс се опитват да „премахне целите на програмата Бърн", каза Сейфър, което би било нарушение на намерението на Конгреса по отношение на изпълнителната власт чрез налагане на условия за безвъзмездните средства – условия, които не са предначертани от Конгреса, когато той е създал безвъзмездната помощ. Това е много подобен аргумент на този, направен от антиимигрантски настроените републиканци в противопоставянето им на програмите за доведените като деца и за родители на деца-американски граждани или притежатели на зелени карти – съответно DACA и DAPA, и други програми на Обама, издадени с указ.

Ако се позволи на Сешънс да предприеме тази стъпка, той може да се опита да упражнява много по-голяма власт над това, което трябва да правят градовете, за да се класират за тази или друга безвъзмездна помощ, каза Сейфър.

„Този Главен прокурор може да каже: Ние вярваме, че изграждането на стената е свързано с правоприлагането, така че ако не изпратите четири полицейски отряда от Чикаго, за да помогнете за изграждането на стената, няма да получите пари от федералната програма", каза Сейфър.

Помощник-генералният прокурор Чад Рийдлър възрази, че вече има няколко изисквания, свързани с безвъзмездните средства по Бърн, сред които е и изискването на Администрацията на Обама градовете да не използват парите за военни оръжия. Съществуват и стандарти за видовете бронежилетки, които могат да бъдат закупени с парите, каза Рийдлър. Между другото, тези стандарти са били премахнати от Администрацията на Тръмп, която е възобновила продажбата на излишък от военни съоръжения на местните правоохранителни органи.

Ако Чикаго не харесва правилата, градът може просто да избере да не кандидатства за парите, каза Рийдлър.

Но в петъчното си решение Лайнънуебър беше ясен, че главният прокурор е надвишил властта си с налагането на специалните условия, съгласявайки се с аргумента на града, че това е опит да се узурпира властта от Конгреса върху финансовите средства на държавата.

„Изпълнителната власт не може да налага условия без правомощие от Конгреса", пише съдията, добавяйки, че „усилията за тяхното налагане нарушават доктрината за разделение на властите".

80-годишният Лайнънуебър е назначен от президента Роналд Рейгън през 1985 г. Преди той е бил републикански представител на Илинойс от 1973 до 1983 г. Ето ви значи: старомоден републиканец, който все още вярва в принципите и върховенството на закона. Със сигурност сега ни липсва този сентимент от страна на републиканците.

На петъчната пресконференция Иманюъл отбеляза, че безвъзмездните средства по Бърн се отпускат въз основа на формула за населението. Той каза, че очаква с нетърпение Министерството на правосъдието да отговори на кандидатурата на Чикаго за средства от 1,5 млн. долара, които планира да похарчи за технологията Шот спотър, която улавя звука на стрелбата и се опитва да определи откъде идва тя, за да могат офицерите да реагират по-бързо.

Запитан дали е загрижен, че Администрацията на Тръмп ще се опита да намери друга причина да не даде пари на Чикаго, Иманюъл потвърди, че федералните служители нямат друг начин да го направят.

Според Иманюъл съдията е бил „много ясен" по въпроса, че няма начин за опити да се използва безвъзмездната помощ по Бърн, за да се принуди градът да се отстъпи от ценностите си. „Имаме молба. Сега ви казвам, че молбата е подадена", каза Иманюъл.

Отново, решението на съдия Лайнънуебър е предварително решение. Основният съдебен процес продължава. Така че това не слага край на задържанията на ICE; то просто прави използването на задържанията от ICE като принуда за ограничаване на безвъзмездните средства срещу градовете-убежища - очевидно единственото, с което могат да излязат - вероятно незаконно. И съм сигурен, че ICE ще намери друг начин да прилага федералния имиграционен закон. Разбира се, очакваме да видим ограничение на благоприятното упражняване на усмотрение от страна на федералните служители, заети с изпълнението на имиграционния закон, което е един от останалите ни ценни инструменти, особено в Чикаго и други градове-убежища.

John W. Kearns

