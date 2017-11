Идва ли краят на лотарията за зелени карти в САЩ?

У дома той беше дребно, амбициозно прото-юпи (Бел.прев. терминът „юпи" е от 80-те години, и най-общо означава млад градски професионалист, с допълнителни конотации като добре печелещ, или млад кариерист), с хубава работа в добър столичен хотел. Тук, в САЩ, той беше шофьор на камион с прекалено много време да мисли и да се обърка - просто още един имигрант от третокласна държава, която се нарежда на дъното на света - страна, някога на кръстопътя на търговията с подправки, но която сега никой не знае или от която никой не се интересува. Тук той не можа да оцени късмета си на спечелил лотарията за зелена карта на 22-годишна възраст от Узбекистан, да работи и изкарва американски долари по пътя си към американското гражданство, с децата си – американски граждани, да отглежда младото си семейство в апартамент с басейн в Тампа. Затова се побърка, излезе от релсите, нае един пикап в Хоум Дипо и го засили по велосипедната пътека на речния бряг на Уестсайд Манхатън, и уби един куп туристи, и уплаши един куп ученици от гимназията, както и местните нюйоркчани.

И докато хвалеше Алаха, го похули, посвещавайки действията си на ислямски терористи, които вероятно никога не са чували за него. Сега децата му завинаги ще бъдат децата на този побъркан терорист и масов убиец от Узбекистан. Нека се спрем в минута мълчание за туристите, между които млада майка от Белгия и група архитекти от Аржентина, на върха на кариерите си, бащи на семейства, сред група приятели през целия си живот, които празнували 30-годишната си от завършването на гимназия.

Узбекът оцеля, макар и според думите на полицейския говорител „Първо районно го подпали", което означаваше, че е бил повален от полицейска стрелба. Сега Американският президент прави невъзможно да се даде на човека справедлив процес, както се изисква от Конституцията, защото всеки заслужава справедлив съдебен процес, или изобщо никакъв процес, но Доналд Тръмп не разбира най-важното относно Конституцията - правилото на закона, или ролята си на президент, а именно да затвори устата си и да не пречи на журито с възпламенителните си забележки. Той затруднява работата на прокуратурата и помага на екипа на защитата.

Първоначалният импулс на членовете на двете наши политически партии беше да изпратят човека на кубински курорт в залива Гуантанамо, където той може да се наслади на продължителна почивка, третиран като вражески боец. Това може би първоначално звучеше задоволяващо, особено за невежа като Доналд Тръмп и неговите поддръжници, но другият курс изглежда по-бърз и по-сигурен като справедливост във федералните съдилища. Няма да разглеждаме числата и статистическите данни за това защо е така, но повярвайте ми, вече съм го проучил.

Сигурен съм обаче, че това вещае края на Лотарията за зелени карти. И поставя въпроса за имиграционната „реформа" - ако искате още да го наричате така - на преден план. Републиканците считат ​​Лотарията за демократична грешка, която награждава преди всичко „многообразието" – точка от „прогресивния дневен ред". Не мога да кажа, че това не е оправдана критика. Вече може да имаме достатъчно узбекистанци. Лотарията е двупартиен законопроект, подписан от републикански президент, но не мога да не се съглася, че това не е най-добрата програма, защото, макар че знам някои победители, които са си изградили добър успешен живот тук, смятам, че по-големият дял от спечелилите от лотарията не успява да се интегрира, приспособи и направи успешен живота си в САЩ. Те не са тук наредени под флага. Това понякога са професори и лекари, пренасящи багаж в О'Хеър, хора, които може би са имали успешен живот в родните си страни. „Направиха го за децата". Вярвали са, че идват тук, за да изградят по-добър живот за семействата си, и може да са прави. А може би е по-добре да подкрепяме местните икономики на тези страни, така че гражданите им да могат да изградят по-добър живот у дома.

Имиграционният разговор в Конгреса в наши дни – алтернативно - е за система от точки, основана на заслуги, каквато има в Канада или Австралия, или в Обединеното кралство. Това е добра идея, стига да е добре изградена и да не премахва или ограничава други съществуващи програми. Основаната на заслуги точкова система не трябва да бъде единствената програма, която имаме. Не може да се оставя програмата, или имиграционната реформа като цяло, да бъде управлявана от политиката. Това е шега, разбира се. Имиграцията винаги е била управлявана от политиката на най-лошия, най-незрелия вид нативист - ксенофоба. Комплексната система от закони, разпоредби, политики, процедури и съдебната практика, която наричаме имиграционно право, разбира се трябва да се ръководи от икономическата реалност и социалните цели на Съединените щати, управлявани от логика, безпристрастие и справедливост. Късмет с това. По-вероятно (защото това е политика), поставяме прасе в единия край и завършваме с наденица в другия. И когато става въпрос за отваряне на разговора в Конгреса за имиграцията, когато политиците започнат, не вярвам, че ще направят правилното нещо.

Това, от което се нуждаем в общата имиграционна реформа, е рационализирана програма за временни визи за работници, легализация за всички работещи семейства, които вече са тук, и начин да се привлекат най-добрите и най-умните от целия свят в нашите училища и работни места, които после да остават тук. Това, което ще получим, е тъжната бъркотия, оставена от побъркания и освирепял узбекистанец, който предостави възможност на политиците, които нямат никакво знание, разбиране или състрадание, да се възползват от момента.

Ако имахме рационална, безпристрастна и справедлива система, насочена към икономическите и социални реалности на нацията, която нямаме, тогава може би щяхме да се доверим на истинско прилагане на закона, което сега не е така, който също ще пази и сигурността на границата ни. Сега, както описах в последните няколко статии, това, което получаваме, е произволна злоупотреба със свободата на прилагане на личното усмотрение.

Ще подчертая, в което силно вярвам, че е желателно да имаме имигранти (не непременно временни работници), които научават английски и се приспособяват към американските ценности. Имигрантите трябва да идват тук или поне да остават тук заради флага. Те би трябвало да стават американци и да искат децата им да станат американци. Това е трудно да се каже тези дни; не е като след Втората световна война, когато Съединените щати бяха освободили света от тирания и стояха като фар на свободата и икономическата мощ. В наши дни може да е малко по-различно, но ще напомня на читателя, че това не са най-мрачните дни в американската история. Това не е най-лошият президент (и знам, че много от вас го подкрепят, или поне идеите, които той представлява). Помните ли Милърд Филмор? Очаквах, че не. Не мислите ли, че по-мрачните дни са били по време на Гражданската война или Голямата депресия, или по време на някоя от двете големи световни войни, които вече имахме?

Какви са „американските ценности"? Тук влизаме в беля с прогресивните, защото тази дискусия завършва като защита на историческите традиции и ценности на западноевропейските (четете „бели мъже") и исторически принципи, върху които е основана тази нация, които бяха предложени от нашите Бащи-Основатели, които сега са дискредитирани собственици на роби. Те дори няма да преподават Декларацията за независимост в училище, но преподават в полза на Черната история. И колониалният Уилямсбърг, прекрасно работещо етнографско селище във Вирджиния, губи пари, защото „модата и вкусовете се променят", а училищата вече не преподават американската история, защото това е историята на „мъртвите бели мъже", същата причина, поради която вече не преподават и Шекспир. Надявам се някой ден да се оттегля в Канада или Швеция или във Франция.

Както и да е, благодаря, Сейфуло Сайпов, на 29 години, узбекистански имигрант. Ти не само разруши лошото, едва наскоро започнало да се подобрява име на твоята страна от третия свят и хвърли подозрение върху всички узбекистански имигранти, но обърна вниманието на Конгреса върху имиграцията. Това ще бъде краят на Лотарията за зелени карти.

Стрелецът от Лас Вегас, напълно свободен от идеология, ни показа как се извършва масово убийство и тероризъм. Компетентно, с методично планиране за максимална ефективност - нещо, което никой друг терорист или масов убиец не е постигнал. Нетният ефект от нападението на Стивън Падък, освен убийството и осакатяването на много хора, служи да ни покаже какво може да се направи с компетентно планиране, и ми се струва, че ако ние като общество не можем да покажем здрав гръбнак и да забраним най-малкото това устройство, което позволява увеличение на скорострелността на полуавтоматичната калиброва пушка така, че да наподобява автоматичен огън, тогава ние сме некомпетентни като общество. Атаката в Лас Вегас предостави най-силния аргумент за контрол на оръжието; не мога да си представя, че не е било намерението му. Очевидно ние сме некомпетентни като общество, защото, например, законопроект за забрана на това устройство (bump stock) тихо се провали миналата седмица в Илинойския Конгрес.

Веднага след стрелбата в Лас Вегас Белият дом на Тръмп и няколко членове на неговата администрация отговориха на непосредствената покана за регулиране на оръжието, поне на този вид тежко въоръжение, с обратното обвинение: „Как смеете да повдигате този въпрос в чувствително време, когато хората страдат?" Те казаха същото за глобалното затопляне в дните след последните мега урагани, които удариха Тексас, Флорида и Карибите. Но в отговор на нападението с камион под наем в Манхатън, Белият дом на Тръмп и всички в него незабавно повдигнаха въпроса за имиграцията, като призоваха за края на лотарията и „да се освободим от всички тези лоши имигранти". Доналд Тръмп особено показа невежеството си за американските имиграционни програми, като съобщи в туит, че Сайпов е довел „23 от своите зли роднини". Това би било невъзможно и е напълно невярно. Това не е начинът, по който работи лотарията за зелени карти.

Законните постоянни жители (или притежатели на зелена карта) могат да спонсорират само близки роднини: съпрузи и непълнолетни деца. След като постоянно пребиваващ жител стане гражданин, той може да спонсорира родителите, братята и сестрите, и семействата на братята и сестрите. Но както знаете, спонсорирането на братя и сестри може да отнеме от 12 до 14 години. Независимо от това, много семейства са построени в Съединените щати, особено от Югоизточна Азия. Процесът на проверка е методичен и бавен.

НОВИНИ: Републиканските лидери казват, че имиграционният законопроект може да бъде изправен пред Конгреса през следващата година. Демократите могат да се опитат да прикачат законопроект за легализация, за да защитят младите хора (Мечтателите от ДАКА (DACA) към бюджетния закон до края на тази година. Нещо ще се случи.

Тази седмица републиканците от Сената обявиха своето намерение да поставят за разглеждане имиграционен законопроект в началото на следващата година, въпреки натиска на демократите, които искат да се приеме законодателство преди края на 2017 г., което да защити близо 800,000 млади нелегални имигранти в САЩ.

Републиканците заявяват, че няма достатъчно време да се прокара законодателство за онези, които се намират в Програмата за отложени действия за пристигналите като деца преди края на годината, отбелязвайки, че календарът от 2017 г. вече е пълен с работата по данъчната реформа и номинациите на Президент Тръмп.

„Мисля, че е по-вероятно да бъде част от периода януари-февруари", заяви Сен. Джон Корнин (Р-Тексас), който обсъди въпроса на среща с Тръмп в четвъртък.

Докато републиканците изключват възможността за добавяне на законодателството в областта на имиграцията в законопроекта за разходите за края на годината, демократите посочиха намерението си да блокират цялостния законопроект за пакета за финансиране на правителството, който трябва да влезе до края на годината, освен ако не включва език, който да помогне на така наречените „мечтатели".

ЗАБЕЛЕЖКА: Какво представлява „общ" бюджет или закон за разходите? Има дванадесет различни сметки за редовни бюджетни кредити, които трябва да бъдат приемани всяка година от Конгреса, за да се финансира федералното правителство да продължи да работи и да се избегне спирането на тази работа. Законът за общите разходи съчетава една или повече от тези сметки в един законопроект.

Тъй като сме имали много подробни и сложни предложения за цялостна имиграционна реформа, писани и спонсорирани от членове на двете партии, които все още са в Конгреса, моята прогноза е, че Конгресът може да успее да избута нещо повече от това, което чуваме досега в новините. Винаги е било налице предложението да се премахне Лотарията за зелени карти, както и четвъртата категория предпочитания (братя и сестри на граждани на САЩ), и ако дадем на консерваторите това, заедно с основана на заслуги точкова система за имиграция, можем да получим повече. Може би ще видим легализация за Мечтателите и техните родители, и може би – само може би – ще видим път към всеобхватен пакет за реформи в областта на имиграцията, подобен на този, който премина в Сената през 2013 г. И една от причините за това задвижване може да е лудият убиец, имигрантът от Узбекистан.

СЛЕДВАЩА СЕДМИЦА: Ще обсъдим каква точно е лотарията за зелени карти и ще покажем как може да работи програма с точки въз основа на заслуги.

John W. Kearns

