Предстоящи промени за имиграцията в САЩ

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ ЗА ИМИГРАЦИЯТА: Последните събития отново изострят фокуса върху имиграцията. Между две ужасяващи вътрешни терористични нападения, извършени само през няколко седмици от американски граждани, немотивирани от ислямска идеология, дойде атака от недоволен победител в Лотарията за зелени карти от Узбекистан, който нае камион, прегази куп туристи на велосипедна алея в западната част на Манхатън и се появи с пистолет за пелети и крясъци "аллаху акбар". Той ще бъде запомнен само от семействата на жертвите и имиграционните защитници за това, че заби последния гвоздей в ковчега на Лотарията за зелени карти, и върна имиграционния въпрос на масата, докато проектозаконът RAISE, Закон за реформиране на американската имиграция и за силна работна заетост, още виси за разглеждане.

Републиканците, които се стремят да премахнат Лотарията за зелени карти, която е всъщност програма за разнообразяване на имигрантския поток в Съединените щати, обвиняват програмата, че е „разнообразие само заради разнообразието", отличителен белег на дневния ред на прогресивните, без други компенсаторни ползи. Може да са прави. Тази страна винаги е събирала икономически слабите класи и селските класи от целия свят, но е била основана от северноевропейските англосаксонци върху културните традиции на демокрацията и капитализма и самоопределението от северната част на Западна Европа. Това не е много популярно в наши дни. Прогресивните изглежда хвалят шумно и поставят всякакви други култури над американската, правата на всички останали – над тези на англоезичните бели мъже. Не всеки е съгласен. Реакция има.

Изненадващият избор на Тръмп и уклонът надясно на местните, държавните и конгресни политики показват, че има значителен брой гласоподаватели, изморени да слушат прогресивните да им нареждат какво да мислят и да правят. Като либерал съм съгласен с реакцията срещу прогресивните. Прогресивните дават лошо име на либералите. „Или сте прогресивни, или грешите" е мантра, която губи избори. Макар че бих искал да видя програма, наподобяваща западноевропейски стил социализъм: универсално здравеопазване и медицинска помощ, субсидирано обучение в колеж и пенсии за всички хора, с прогресивните се загубвам в безкрайните лекции на „професорите" по политическа коректност: дали трябва да ги наричам „трансполови" или „транссексуални". Те губят и Америка. Вижте кой е в Белия дом. Къде е мястото на американския патриотизъм, на американската изключителност в прогресивния дневен ред? Те отричат всякаква стойност на традициите и ученията на западната цивилизация. Демокрацията и капитализмът излязоха от англосаксонската традиция. Те отказват да преподават Шекспир в колежите – вече без значение като „мъртъв бял мъж". Възразявам, а аз съм либерал. Културните войни продължават. Идват междинните избори.

СТОЙНОСТТА НА КУЛТУРНАТА ОТНОСИТЕЛНОСТ: Ако прогресивните милениали и професорите по политическа коректност отричат ​​американската изключителност и оценяват всяка дребна култура по света над собствената си страна, която им дава свободата и удобството да проявяват разногласие и да се противопоставят, вероятно следното ще им се хареса: Полицията в Малауи се бори с тълпи, линчуващи „вампири". Полицията в югоизточната африканска държава Малауи казва, че са арестували 140 членове на линчови тълпи, които нападнат хора, заподозрени, че са вампири.

Това е вярно. Най-малко осем души са били убити, включително двама души миналата седмица във втория по големина град на Малауи. Един е бил подпален, другият бил убит с камъни – по данни на полицията. Други двама били арестувани, защото заплашвали да смучат човешка кръв, но полицията твърди, че нямат медицински сведения за действително кръвосмучене.

Саморазправата започна на 16 септември, когато трима души, заподозрени в смукане на кръв, бяха убити от тълпата. Традиционните лидери в южната част на Малауи вярват, че вампирските слухове са дошли през границата с Мозамбик, друга велика страна, където слухове за кръвосмучене също са довели до насилие тази седмица.

Всяка култура заслужава не само уважение, но очевидно (според прогресивните) господство над традиционната американска култура, която - в края на краищата - е културата на „старите мъртви бели мъже", които са били робовладелци. Нали така?

Добре, достатъчно съм нареждал. Но всичко това е фонът, върху който ще се развие имиграционната „реформа" в Конгреса.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛОТАРИЯТА ЗА ЗЕЛЕНИ КАРТИ? Програмата за разнообразие на имигрантския поток в Съединените щати, известна още като Лотарията за зелени карти (DV Lottery), е програма за зелена карта за хората, живеещи в други държави, които кандидатстват и в резултат на случаен подбор получават статут на постоянно пребиваващи (зелена карта) в САЩ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте в тази страна и възнамерявате да останете тук по време на процеса: кандидатите могат да бъдат в САЩ, но трябва да докажат, че са в статут от началото до края на заявлението и вътрешния процес на интервюиране по I-485. Ако не сте в статут (и не възнамерявате да напуснете преди да сте направили 180 дни неразрешено присъствие), то вие просто се регистрирате за депортиране, като кандидатствате за Лотарията.

Тръмп обвинява Лотарията, че е безсмислено действие на демократите. Конгресът прие програмата с Имиграционния закон от 1990 г., който бе въведен от сенатор Тед Кенеди, либерален демократ, с двустранна подкрепа и подписан от президента Джордж Х. Буш, републиканец. Всеки искаше този закон. Законът за имиграцията от 1990 г. е национална реформа на съществуващата имиграционна система, създадена в съвременната си форма от Закона за имиграцията и гражданството от 1965 г. (INA), който понастоящем е коренът на цялото законодателство в областта на имиграцията.

Сред другите реформи - като създаването на категорията неимигрантски работни визи H1B за специализирани професии и премахване на забраната на гейовете от имиграцията, Законът от 1990 г. увеличи общата имиграция и позволи на 700,000 имигранти годишно да дойдат в САЩ през фискалните години 1992-94, и 675,000 на година след това. Той увеличи броя на имигрантите въз основа на семейство, създаде пет отделни категории имигрантски визи, основани на работа, както и създаде програмата за лотарията за зелени карти. Лотарията беше създадена, за да допуска имигранти от страни с „ниска степен на приемане" или държави, чието гражданство е недостатъчно представено в САЩ.

Причината, поради която давам този контекст, е, че читателят може да види, че сега сме там, откъдето започнахме, опитвайки се да отменим това, което се смяташе за „прогрес". Десният антиимигрантски елемент в Конгреса днес се опитва да отмени това, което беше плод на двустранно усилие преди 25 години, когато хората бяха разумни. А, добрите стари времена!

Лотарията за зелени карти се управлява от Държавния департамент, който, разбира се, е федерален отдел, отговарящ за издаването на визи, включително имигрантски визи, и се провежда съгласно Закона за имиграцията и националността (INA), изменен от Закона за имиграцията от 1990 г. Лотарията предлага 50,000 визи за постоянни жители годишно и има за цел да разнообразява имигрантското население в САЩ, като избира кандидати от страни с ниски равнища на имиграция през предходните пет години. Това се измерва за предходния петгодишен период пропорционално на законната имиграция към цялото население на съответната страна, определено като всички, получили зелени карти във всички категории, включително редовни имигранти въз основа на семейство или работа, бежанци и получили убежище, спечелили на лотарията, облагодетелствани под Закона за Никарагуа и подпомагане на Централна Америка (NACARA), който покриваше и граждани от съветския блок, Закона за бежанците от Хаити (HRIFA), и други. От 2017 г. всяка година кандидатстват за лотарията около 20 милиона души, като в резултат на това получават постоянно жителство около 100,000 души (включително членовете на семействата на победителите).

От 2005 г. насам са правени опити за прекратяване на тази програма. Сега, през 2017 г., тя получава широко внимание, след като осем души бяха убити при терористична атака от страна на получател на виза от лотарията за зелени карти, г-н Сайпов, 29-годишен узбекистанец, за когото говорихме миналата седмица.

Може би трябва да има движение за забрана на наемането на камиони за местене на багаж, за да не бъдат използвани за лоши цели. Ако криминализирате притежанието на камиони, само престъпниците ще имат камиони. В Китай, където оръжията са забранени за цялото население, за да не се изправят срещу режима, те имат много сериозен проблем в продължение на няколко години с огромни масови убийствени атаки с мачете и нож.

В момента в Конгреса има законопроект за прекратяване на Лотарията за зелени карти. Той се нарича Закон за реформиране на американската имиграция и засилване на работната заетост, (на англ. RAISE).

Законът за реформиране на американската имиграция и за силна работна заетост (RAISE) е законопроект, въведен в Сената на Съединените щати от републиканските сенатори Том Котън и Дейвид Пърдю през февруари 2017 г. Той закуца с малко подкрепа, докато Президент Тръмп не го похвали, и сега през август имаме възкресена версия. Законопроектът цели да намали равнищата на законната имиграция в САЩ с 50%, като намали наполовина броя на издаваните зелени карти. Законопроектът също така ще наложи ограничение до 50,000 бежанци на година и ще прекрати Лотарията за зелени карти. Законопроектът получи ентусиазираната подкрепа на Президента Доналд Тръмп, но му се противопоставиха демократите, групите за имигрантски права и някои републиканци. Не се считаше, че има много шансове да мине, до подкрепящите действия миналия месец на г-н Сайпов, лудия узбекистанец. Ще видим.

Междувременно републиканците говорят за въвеждането на имиграционна точкова програма от типа, който имат в Канада, Австралия и Обединеното кралство. Човек не може да се оплаче от това, стига да не елиминира всички други програми за имигранти, като например обединяване на семейството. Всичко е наред, докато не разгледаме подробностите. Дяволът е в детайлите.

Нещо идва, както казахме миналата седмица, така че нека да разгледаме какво може да бъде то.

СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА: Сравняваме Закона RAISE, идеята на Тръмп за имиграционна реформа и канадския модел, основан на точкова система за заслуги.

John W. Kearns

Disclaimer:

The information provided in this article should not be construed as legal advice or legal opinion. While the statements contained herein reflect the opinions of the author only, and not the publication or its editors, the information provided may be a summary or compilation from other sources, who are gratefully acknowledged hereby. The contents are intended for general information purposes only, and you are urged to consult with a lawyer concerning your own situation and any specific legal questions you may have.

© Copyright John W. Kearns