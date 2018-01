Какво се случи с "великия посредник"

Заглавията в понеделник бяха: „Президентът не е сигурен какво иска, което държи в задънена улица работата на правителството". Очевидно този по същество центристки президент, чийто импулс е да легализира Мечтателите, е държан в двореца си от десните си служители, като Стивън Милър и Джон Кели, които е избрал да отразяват хардлайнерските му кампанийни обещания и да го изолират от злите демократи. Е, те вършат страхотна работа и всеки път, когато Великият посредник сключва сделка с демократите за прикачването на допълнителни клаузи към закона за бюджетното финансиране - като легализирането на Мечтателите, служителите му успяват да я провалят. Става все по-ясно, че това е състоянието на нещата, както описвам. Президент, който не чете книги, не разбира нюансите на имиграционната реформа и не знае какво иска, и е контролиран от персонала си. Затлачването идва от Белия дом.

Живеем в интересни времена. Докато пиша това, федералното правителство е затворено. Когато го четете, може вече да е имало сделка на масата и правителството да е заработило отново, и законопроектът за бюджетното финансиране да е вече приет. Но въпреки това, от първата годишнина до деня на встъпването му в длъжност, липсата на функционалност на администрацията на този президент е ясна като бял ден. Не обвинявайте за това демократите. Обвинявайте хардлайнерите в Белия дом и Конгреса, които държат функционирането на правителството като заложник, принуждавайки умерените републиканци, които искат да легализират Мечтателите – а такива има много - да се покриват. И не обвинявайте демократите, които научиха трудния урок да не се доверяват на думата на Президента по сключени в честни преговори сделки. Обвинявайте хардлайнерите в Белия дом. Признатата открито цел на Стийв Банън, като политическа философия, беше да събори правителството, да го унищожи, така че да не съществува. И докато той си отиде, неговите последователи остават.

Ако четете вестниците, бихте помислили, че на спирането на работата на федералното правителство една гневна истерия ще е подходящият отговор. Обратно на общоприетото схващане фактите показват, че федералното правителство използва по-малко от 2% от работната сила на САЩ. Основните услуги ще продължат да работят. Най-големите федерални работодатели са пощенската служба на САЩ и военните. Това са и двете основни услуги, които ще продължат да работят. Помощните програми като социалното осигуряване и Медикеър ще продължат да действат. Статуята на свободата ще бъде затворена за туристите - видимо напомняне за положението. Туристическите обиколки в Белия дом ще спрат - табелата казва „Обвинявайте демократите". Преживял съм две подобни спирания на работата на федералното правителство. Никога нищо не съм забелязвал, освен истерията във вестниците. О, между другото, членовете на Конгреса продължават да получават заплатите си.

РИСК ЗА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА РАБОТНА СИЛА? Между другото, между 16% и 20% от работната сила на САЩ са наети от федералното, щатските или местните правителства. Това значи, че почти един на всеки петима работници в САЩ има някаква държавна заплата. Девет държави имат повече от 20% от работната си сила в обществения сектор. Може да не ви изненада, че най-високият процент на правителствени работници (над една трета) се намира във Вирджиния и във и около Вашингтон. Може да ви изненада, че Аляска идва на второ място, а Пенсилвания, Масачусетс и Охайо са на края на класацията. Федералните, щатските и местните власти наемат 22,2 милиона работници в цялата страна, което се равнява на 16,7% от работната сила на САЩ от 132,7 милиона души, за ваша информация.

Докато пиша тази статия, федералното правителство е затворено без да има сделка на масата, която да го отвори. Пак да уточня, че по-голямата част от федералното правителство е затворена, с изключение на така наречените „основни услуги". Служителите са пуснати в отпуск, но това не означава, че това време няма да им се плати. Ще им се плати, просто не точно сега. Пуснатите в отпуск федерални служители в крайна сметка ще получат всеки цент от заплатата си с обратна дата, когато окончателно бъде приет закон за федералния бюджет. О, да, и всички от Конгреса, разбира се, продължават да получават заплати и допълнителни пера - не забравяйте, че Конгресът има собствен здравен план - като Ролс Ройс на здравното осигуряване, недостъпен за останалите нас. Нищо чудно, че запазването на собствената им работа е приоритет на всеки конгресмен!

Защо не е преминал законопроектът за бюджета до полунощ на 19 януари, дори временен такъв, и какво ще е необходимо, за да бъде направено това, така че федералното правителство да може отново да започне нормалната си работа? И още по-интересно, как може да се случи това, когато една и съща партия контролира и двете камари на Конгреса, и Белия дом?

Последният път, когато това се случи, Сен. Тед Круз блокира финансирането на Обамакеър през 2013 г. Това 16-дневно спиране на работата на федералното правителство от октомври 2013 г. беше третото най-продължително спиране в историята на САЩ след 18-дневното спиране през 1978 г. и 21-дневното през 1995-96. През 2013 г. приблизително 800,000 федерални служители бяха безсрочно без работа и още 1,3 милиона бяха задължени да се явяват на работа без да са известни датите за получаване на заплатите.

ИЗТОЧНИКЪТ НА КРИЗАТА СЕГА: БЕЛИЯТ ДОМ. Когато Президентът Тръмп размишляваше на глас миналата година за защитата на имигрантите, нелегално доведени в Съединените щати като деца, наричайки ги „тези невероятни деца", помощниците му го помолиха да престане толкова съчувствено да говори за тях.

Когато разговаряше за идеята да им даде гражданство на китайска вечеря в Белия дом миналата година с лидери на демократите, съветниците на г-н Тръмп бързо изготвиха списък с твърди искания за изпращане до Капитолия, които според тях трябваше да бъдат включени в един такъв план.

И два пъти през последните две седмици г-н Тръмп заяви в частни разговори със законодатели, че е готов да сключи сделка за удължаване на правния статус на така наречените „мечтатели", само да може началникът на кабинета му, Джон Ф. Кели, и главният политически съветник, Стивън Милър, да разяснява след това, че такъв компромис в действителност не е бил на линия - освен ако не включва и множество по-строги имиграционни ограничения.

Докато спирането на правителството продължава, едно нещо беше ясно и за двете страни на преговорите: Президентът или не желае, или не може да формулира имиграционната политика, която иска, още по-малко да разбере нюансите на това, което би включвала тя.

И двете страни имат основание да бъдат объркани. Всеки път, когато г-н Тръмп изглежда готов на компромис с демократите, той сякаш е въздържан от собствения си персонал, който споделя войнствената имиграционна позиция, която подхранваше кампанията му. И републиканските лидери, страдали от миналия си опит с президент, който рядко им предлагаше последователна подкрепа по политически предизвикателни въпроси, нямат желание да отгатват намеренията му.

Резултатът е парализа не само в Белия дом, но и в Капитолия, усложнявайки шансовете за постигане на крайно решение как да се защитят стотици хиляди млади нелегални имигранти. Казано е, че това е главният проблем, стоящ в основата на кризата със спирането на работата на правителството, но демократите искат повече, имат цял ​​набор от изисквания. Но легализирането на Мечтателите е първото, най-основно изискване за допълнение към закона за бюджета, най-малко за да се възобновят правителствените операции. Това постави под въпрос не само разбирането на г-н Тръмп на имиграционния въпрос, който оживи кампанията му и все още енергизира основните му привърженици, но и неговото ръководство. Не, основният проблем е здраво установената сега липса на доверие към този президент от законодателните лидери и от двете страни. Недоверие към способностите му за водене на преговори и дадената дума.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СПИРАНЕТО НА РАБОТАТА НА ФЕДЕРАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО: Дори и правителството да е заработило, когато четете тази статия, сигурен съм, че отново ще има нов законопроект за бюджетното финансиране, с крайна дата, когато ще се изправим пред същата ситуация. Затова свикнете с него. Какво става, когато голямата част от федералното правителство спира да действа? Да видим какво се случва сега.

Северна Корея представлява реална заплаха. Военните навсякъде се стягат в готовност. И все пак, последиците бяха особено тревожещи във Форт Браг, Северна Каролина, където беше отменена тренировка на Националната гвардия, планирана от една година. Стотици войници от Националната гвардия от цялата страна, инженери и цивилни контрактори бяха мобилизирали за тренировъчни въоръжени действия, а сега са отзовани.

Огромната машина на федералното правителство започна да спира миналата събота сутрин, часове след като Сенатът не успя да постигне споразумение по бюджета. Ударът наистина ще дойде в понеделник сутринта, когато федералните работници няма да се явят на работа, а правителството спира за работната седмица. Но като самолетоносач след спирането на витлата, голяма част от бюрокрацията остава в движение за известно време, а някои основни услуги, като въоръжените сили, пощенските станции и социалните програми, изобщо няма да спрат да работят.

Десетки хиляди федерални работници се събудиха от съобщения от секретарите си, които ги информираха, че поради забрана на действията от Конгреса, те ще бъдат в отпуск през следващата седмица. Голямо объркване е причинено поради липсата на предварително планиране за това спиране, защото никой, особено този Бял дом, не го предвиди.

Така че ще обсъдим това в повече подробности след три седмици, когато отново ще се случи, защото точно докато още пиша, ДОЙДОХА ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ: Осемдесет и един сенатори гласуваха за временен законопроект за финансиране за следващите 17 дни, което означава, че федералното правителство ще започне отново работа до 8 февруари, когато пак ще разгледаме въпроса. Демократите, които замижаха и се огънаха, направиха това въз основа на намигването и обещанието на лидера на републиканското мнозинство в Сената, Мич Макконъл, да позволи „свободен и открит дебат" по въпросите на имиграцията и евентуално да доведе въпроса за легализирането на Мечтателите до гласуване в Сената. Убедени ли сте? Той контролира какво стига до гласуване в Сената. И може би помните, че Сенатът прие през 2003 г. прекрасен пакет от 800 страници за цялостна реформа в областта на имиграцията, който дори не успя да стигне до гласуване в Камарата поради твърдия републикански обструкционизъм.

Този временен законопроект за бюджета също финансира популярната програма за здравно осигуряване за деца (CHIP) за още шест години и забавя или спира няколко увеличения на данъците, които трябваше да помогнат за застрахователно покритие съгласно Закона за достъпните медицински грижи. Това ще направи Обамакеър по-скъп или недостъпен за хората, на които се предполага, че щеше да помогне. И не съм чул нищо за финансирането на „Стената", което всички ние смятахме, че ще бъде част от всяка сделка. Очевидно Тръмп няма нищо общо с преговорите, тъй като не сме чули нищо за стената, въпреки че Белият дом претендира за кредит в сделката. Не мисля, че някой в Конгреса или в Сената взима сериозно или буквално 9 фута висока бетонна стена по цялата ни южна граница, но Тръмп сякаш удвои буквалната идея тази седмица, след като известни републиканци я върнаха назад по време на преговорите. Всичко това е много странно и несигурно.

Минаването на законопроекта през Камарата се счита за обикновена формалност. Все още няма дума от Белия дом с изключение на президентската атака по туитър срещу демократите.

Един голям проблем, изглежда, е дали може да се има доверие на Лидера на мнозинството да спази думата си. Демократите не простиха на г-н Макконъл, че успешно блокира номинацията за Върховния съд на Мерик Гарланд за почти една година в очакване на избирането на републиканец в Белия дом. И обещанията на г-н Макконъл към републиканските сенатори Джеф Флак от Аризона и Сюзън Колинс от Мейн за гласуване по здравеопазването и имиграцията в замяна на подкрепата им за данъчното облекчение се оказаха дебели лъжи.

Другият въпрос, разбира се, е колко служителите на Президент Тръмп в Белия дом могат да попречат на имиграционната или каквато и да е друга сделка. Висшият персонал на Белия дом изглежда има намерение да държи твърда линия и да контролира какво стига до Президента. Те не са посредници в сделки. Не им пука. Тяхната цел е да съборят самото правителство чрез пълен обструкционизъм. Това беше обявената изрична цел на Стийв Банън. Той може да си е отишъл, но последователите му остават. Това са хората, с които се е заобиколил Тръмп.

Или ще може ли Доналд Тръмп, „Великият посредник", да прочете брифингите си, да изслуша и двете страни, и да упражни ръководство? Досега не го е направил. Политиката е компромис, или поне беше преди 1996 г., когато Нют Гингрич стана Говорител на Камарата. И това бяха добрите стари времена в сравнение със сегашното бедствие.

John W. Kearns

