Кръстовище в Чикаго ще носи името на Алеко Константинов

Уважаеми българи,

Имаме удоволствието да ви информираме, че на 19 април 2017 г. на свое заседание Градският съвет на Чикаго е одобрил окончателно предложението кръстовището на West Irving Park Road и North Hamlin Avenue в града да носи името на една от най-светлите личности в българския духовен Пантеон - Алеко Константинов! Днешното гласуване бележи последният окончателен етап от дълга процедура по приемане на предложението. Както ви е известно, то беше лансирано за първи път от генералния консул Иван Анчев по време на среща с кмета на Чикаго Рам Емануел през 2016 г. Ключово съдействие оказа общинският съветник за 45-и район на града Джон Арина (Alderman John Arena, 45 Ward). Ценна подкрепа (под формата на препоръчителни писма) беше оказана от Библиотеката на американския Конгрес (българска секция), Чикагският университет (Департамента по славистика) и Съюзът на българските писатели в САЩ и по света.

На 12 май 2017 г. се навършват 120 години от трагичната гибел на Алеко Константинов.

На 7 май 2017 (неделя) от 15:00 ч. на североизточния ъгъл на West Irving Park Road and North Hamlin Avenue в Чикаго (пред входа на First Bulgarian Center) ще бъде проведена тържествената церемония по именуване на кръстовището на името на Алеко Константинов. Ще присъства генералният консул на Република България в Чикаго Иван Анчев, общинският съветник за 45-и район на Чикаго Джон Арина (Alderman John Arena, 45 Ward), представители на местната общинска и градска власт (Cook County and Chicago Mayor Office), български обществени и културни организации.

Поканени са всички българи!

На 13 май 2017 г. (събота) от 14:00 до 16:00 ч. в Библиотеката на Чикагския университет, пред бюста на Алеко Константинов, ще се проведе възпоменателно тържество в памет на писателя. Събитието се организира съвместно от Генералното консулство на Република България в Чикаго, Кирилски институт за езици (Чикаго), Центърът за Източноевропейски, руски и евразийски изследвания (Center for East European, Russian, and Eurasian Studies - CEERES), Департаментът по славянски езици и литература (Department of Slavic Languages and Literatures) и библиотека "Регенстайн" (The University of Chicago Regenstein Library) при Чикагския университет.

Г-жа Ваня Налбантова (Кирилски институт за езици) ще направи представяне за живота и делото на Алеко Константинов, а г-жа Мередит Класън (CEERES) ще разкаже историята по поставянето на бюста на Алеко в библиотеката. Ще бъде прожектиран и документален филм за Алеко, изработен от филмово студио "Време" преди повече от 30 години. Сценарист и режисьор на филма е Веселина Геринска. ГК-Чикаго е придобило (чрез Националният литературен музей - София) правата за некомерсиално излъчване на филма на територията на САЩ. Водещ на събитието ще бъде проф. Ангелина Илиева, преподавател в Департаментa по славянски езици и литература в Чикагския университет

Ще присъстват ученици и учители от българските училища в Чикаго, студенти от Чикагския университет, както и обществени и културни дейци.

Поканени са всички българи, които имат интерес към събитието!



Генерално консулство

на България в Чикаго