ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛУЧАТ ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЩАТА ИЛИНОЙС (ILLINOIS SEAL OF BILITERACY IN BULGARIAN) ВЪРХУ ДИПЛОМИТЕ СИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаеми гимназисти / родители на гимназисти,

След като наскоро щатското министерство на образованието в Илинойс прие българския език като част от програмата Seal of Biliteracy, ви съобщaвамe, че изпитът за признаване владеенето на български език (ниво В1) ще се проведе на 20 май 2017 г. от 11:00 ч. в българско училище „Джон Атанасов", 1600 Еast Golf Road, Oakton Community College , Des Plaines, IL 60016.

Изисквания към кандидатите:

- Да са регистрирани към датата на провеждане на изпита в държавно средно училище (public high school) на територията на щата Илинойс и да завършват средното си образование през 2017г. (high school senior graduates).

- Да притежават ниво на владеене на английски език с резултат над 21 точки на АСТ тест в частта по английски език и литература (ELA).

- Поради автономността на всеки училищен/образователен район (school district) в щата Илинойс, кандидатите следва сами да се информират за изискванията и сроковете на своя училищен/образователен район относно удостояването с Печат за двуезичност върху дипломата за средно образование (прилагаме списък на училищните/образователените райони, приели програмата)

- Всички кандидати, отговарящи на предходните условия, следва да заявят желанието си за полагане на изпит по български език, като изпратят имейл на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , в който да посочат:

• трите си имена (на български и английски език)

• името на гимназията, която завършват през 2017г.,

• своя училищен регистрационен номер (school ID)

• и-мейл и телефон за връзка.

- Всеки желаещ да се яви на изпит следва да се регистрира в сайта bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg, след което да попълни формата за регистриране. Тя се намира вдясно в главното меню.

Изпитна процедура:

Изпитът за 2017 г. ще се проведе на 20 май 2017 г. (събота) от 11:00 ч. в българско училище „Джон Атанасов" в Чикаго, помещаващо се в Oakton Community College, Des Plaines (1600 East Golf Road, Des Plaines, IL 60016). Изпитът се администрира онлайн от Департаментa за езиково обучение при СУ „Св. Климент Охридски" (ДЕО – СУ). ДЕО - СУ предлага изпитни нива по Европейската езикова рамка А2, В1, В2 и С1 и е одобрен от Illinois State Board of Education. Нивото, което кандидатите следва да покрият съобразно изискванията, които бордът по образование в щата Илинойс (Illinois State Board of Education – ISBE) поставя за българския език е В1, каквото е и изискването за другите европейски езици, влизащи в програмата. Изпитът се състои от две части (устен изпит и писмен изпит), за които се поставят две отделни оценки, които формират общата оценка от изпита.

Устният изпит се провежда от сертифициран екзаминатор, намиращ се в България, в онлайн разговор с кандидата по Skype. Разговорът се записва и съхранява като документ от изпита. Продължителността на устния изпит е около 20 минути максимум за кандидат.

Писменият изпит се провежда онлайн чрез изпитната система на ДЕО – СУ, базирана върху Moodle. Изпитът включва тестови задачи, които се оценяват автоматично и писмена продукция, която се оценява от сертифициран екзаминатор. Продължителността на писмения изпит е 150 минути.

МНОГО ВАЖНО: Задължително е преди изпита да бъдат направени диагностични тестове (безплатни!), които са в същия сайт в рубриката „Тестиране на знанията по български език като чужд".В същата рубрика има и примерни стандартизирани тестове, които запознават кандидата с формата на изпита.

Изпитна такса

Изпитната такса е 110.00 щатски долара на кандидат. Таксата за издаване на сертификата от ДЕО – СУ и изпращането му с куриерска служба до САЩ е 25 долара. Общата сума от 135.00 долара трябва да бъде преведена най-късно една седмица преди изпита по банковата сметка на ДЕО – СУ, както следва:

Beneficiary Bank and Address:

BULGARIAN NATIONAL BANK

CENTRAL BRANCH

1 AL. BATENBERG SQUARE, l000 SOFIA

BIC/SWIFT: BNBGBGSD

или

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

Пл. Ал.Батенберг 1000

София

Beneficiary Account Number:

IBAN: BG52BNBG 9661 3100 1743 01- партида ДЕО / непременно да се напише/

Изпит по български език на .........../ име на кандидата/Fees for Bulgarian examination for ...***........(candidate's name or list of candidates' names)

В деня на изпита регистрираният ученик следва да носи документ за самоличност, като се яви 30 минути преди обявения час за получаване на инструкции.

За повече информация можете да се обръщате към тел.(773) 817 9917 и (708)769 2824

Имаме удоволствието да Ви информираме, че изпитната такса на първия зрелостник, заявил желание за полагане на изпита – Слав Тодоров Гагаров, 12-класник от Hinsdale Central High School ще бъде поета/заплатена от американската секция на Асоциацията на българските училища в чужбина.

Пожелаваме успех на всички кандидати!

Генерално консулство на Република България в Чикаго