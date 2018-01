От Чикаго до Тампа

За тези от вас, които мислят да се местят и най-вече които живеят в Чикаго и северните райони е предназначена тази статия. Аз си спомням времето, когато реших, че студът в този огромен град ми е омръзнал и искам да се преместя. Винаги въпросът беше къде? Реших в Key West. Начинът на живот, климатът, природата, всичко е далеч по-различно от това, което беше в Чикаго, и след година там видях и другата страна на нещата. Малко туристическо градче, хубаво е да се посети, но за живеене не ми допадна, възможностите за реализация са сведени до много малко професии, основно в обслужването. Все пак топлината на тропика вече ме беше спечелила за Florida... Miami, Orlando, Tampa, Fort Lauderdale ... къде? И реших – Tampa.

Сега, когато пиша тези редове знам, че намерих перфектното място, нещо като от детските ми мечти се появява в мислите ми, като се разхождам по брега, по мостовете над Tampa Bay, по многобройните острови и плажове. Аз пътувам доста, в реалторския бизнес това е повече от задължително. Знам добре града по райони, мога да отговоря на почти всички ваши въпроси. Не само как да купите или наемете къща, мога да ви бъда полезна в целия процес на преместването, а също и ако само искате да инвестирате в имот тук.

В началото на 2015, когато започнах в real estate бизнеса в Tampa, кризата все още се усещаше и хората бяха притеснени да купуват или продават. Сега в края на 2017 виждам, че нещата са се променили. Строят се нови домове, бизнес сгради, пътищата се разширяват и това не само го чета по интернет, но и го виждам... "Око да види ръка да пипне". Вие може да посетите Zillow и Google, има и други уеб сайтове.

Главната магистрала между Тampa – центъра на Tampa и Saint Petersburg беше ремонтирана. В крайбрежните градове като Clearwater, Dunedin, Palm Harbor мостовете са в отлично състояние и достъпът до тях е много лесен. Не мога да кажа, че няма трафик, но ако проверите на Google map ще видите, че червено на трафик картата е много по-малко от това в повечето големи градове, а Тampa Bay е наистина мегаполис.

Град, населен с много млади хора, добре облечени и усмихнати. Разбира се, и много пенсионери решават да се установят тук. Има много бизнес и възможности за хубава работа, също и места за разходка или да карате колело, каяк, има йога и фитнес центрове. Паркингът е много улеснен и евтин, дори и в по-заетите райони.

Един от основните проблеми, които ме притесняваха, когато се преместих, бяха характерните за Флорида и други южни райони – урагани, но няма земетресения, продължителни дъждове, както по другите щати. Тази година лично преживях "Ирма", въпреки че бях готова да хвана пътя, останах и не беше толкова страшно. Хората бяха добре информирани и всички служби действаха бързо и никак не изглеждаха изненадани. Последствията в засегнатите райони от вятъра и вихрушките бяха много бързо оправени само за няколко часа, а в по-отдалечените райони за няколко дни. Убедих се колко е важно къщата да не е в нисък терен и особено в някоя долчинка, където е по евтино... разбира се, застраховката ще плати, но неприятностите са за живеещите там. Проверка за floating zone, както термити и други типични за тропика.

Интересно беше, когато след урагана попаднах на статия, написана в "The Washington Post"- "Tampa Bay's escape from Irma was more than luck some say" на мен ми звучаха мистично индианските заклинания против ураганите. Може да я намерите през Google.

